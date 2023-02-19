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12 минут назад

Глава МО Франции: колесные танки AMX-10RC прибудут на Украину в конце следующей недели

Газета.Ru

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien, что колесные танки AMX-10RC, которые Париж направил Украине, будут доставлены в конце следующей недели.

Во Франции назвали сроки прибытия колесных танков на Украину
Фото: Officier communication du 4e RCh/Wikimedia CommonsOfficier communication du 4e RCh/Wikimedia Commons

«Эти танки будут доставлены в конце следующей недели», — сказал министр, добавив, что обучение персонала практически завершено.

При этом Лекорню не уточнил количество танков, которое будет доставлено. Издание Forces Operations, ссылаясь на источники в армии, писало, что Киев получит 14 бронемашин.

Глава МО не исключил, что Франция, как и Великобритания, начнет обучать украинских пилотов.

СМИ сообщили о задержке с поставками танков Украине

Ранее Министерство иностранных дел Франции прокомментировало слова официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу поставок вооружений Украине и соответствующих слов французского президента Эммануэля Макрона.

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