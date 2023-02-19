В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
36 минут назад

Минобороны РФ сообщило, что удар по Дамаску нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля

ТАСС

Удар по Дамаску, в результате которого в городе есть погибшие и разрушения, нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

Минобороны РФ сообщило подробности об ударе Израиля по Дамаску
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса", - сообщил Гуринов.

Он отметил, что по данным сирийской стороны, погибли 5, ранены 15 человек.

Кроме того, информировал Гуринов, в провинции Латакия в результате удара беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Маарет-Мухос по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Машария, ранены четыре сирийских военнослужащих.

Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии

По его данным, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел.

Армия,Минобороны России,Джебхат ан-Нусра,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий