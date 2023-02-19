Минобороны РФ сообщило подробности об ударе Израиля по Дамаску

Удар по Дамаску, в результате которого в городе есть погибшие и разрушения, нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса", - сообщил Гуринов.

Он отметил, что по данным сирийской стороны, погибли 5, ранены 15 человек.

Кроме того, информировал Гуринов, в провинции Латакия в результате удара беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Маарет-Мухос по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Машария, ранены четыре сирийских военнослужащих.