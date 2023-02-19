В Словакии оценили идею передать Украине нелетающие МиГ-29

«Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, ими умеют управлять всего четыре человека, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, к тому же 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов», — объяснил министр.