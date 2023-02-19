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33 минуты назад

Постпред США при ООН признала обсуждение поставок истребителей Киеву

Илья Родин

Вашингтон постоянно обсуждает с украинцами вопросы о поставках вооружений и военной техники, рассказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN. Об этом пишет РИА «Новости».

Постпред США при ООН признала обсуждение поставок истребителей Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ведущая спросила постпреда о том, допускает ли Белый дом поставки современных боевых самолетов украинским военным.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что Штаты работают с украинцами в тесном контакте. Во время консультаций специалисты стараются определить, какие вооружения и в какие сроки требуются ВСУ.

Кроме того, эксперты обращают внимание на то, способны ли украинские военные использовать те системы вооружения, которые им направляются. Томас-Гринфилд пояснила, что ВСУ не поможет отправка техники, которую солдаты и офицеры украинской армии не смогут применять и обслуживать.

Штаты намереваются продолжать поддержку Украины, резюмировала постпред.

В Конгрессе США, в свою очередь, призвали дать Киеву все необходимое, в том числе и истребители. В частности, парламентарий Майкл Маккол заявил, что для этого шага «появился импульс».

Напомним, что накануне пять конгрессменов призвали главу США Джо Байдена направить Украине современные боевые самолеты.

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