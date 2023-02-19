Постпред США при ООН признала обсуждение поставок истребителей Киеву

Вашингтон постоянно обсуждает с украинцами вопросы о поставках вооружений и военной техники, рассказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ведущая спросила постпреда о том, допускает ли Белый дом поставки современных боевых самолетов украинским военным.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что Штаты работают с украинцами в тесном контакте. Во время консультаций специалисты стараются определить, какие вооружения и в какие сроки требуются ВСУ.

Кроме того, эксперты обращают внимание на то, способны ли украинские военные использовать те системы вооружения, которые им направляются. Томас-Гринфилд пояснила, что ВСУ не поможет отправка техники, которую солдаты и офицеры украинской армии не смогут применять и обслуживать.

Штаты намереваются продолжать поддержку Украины, резюмировала постпред.

В Конгрессе США, в свою очередь, призвали дать Киеву все необходимое, в том числе и истребители. В частности, парламентарий Майкл Маккол заявил, что для этого шага «появился импульс».