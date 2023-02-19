Politico: Вашингтон потребовал от Киева перейти к наступлению

"По мере продолжения боев [на Украине] по обе стороны Атлантического океана есть страх, что Россия находит точку опоры, а Украина может потерпеть поражение в ряде районов на востоке и юге, а западные поставки вооружений замедлятся, - отмечается в материале. - Должностные лица США полагают, что оборона Украины близка к тому, чтобы вступить в критическую стадию в то время, как Россия начинает давно ожидавшееся наступление".