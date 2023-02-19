КНДР показала видео запуска ракеты «Хвасон-15»

Государственное телевидение Северной Кореи KRT в воскресенье, 19 февраля показало видеозапись испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР /ЦТАК/.

Пуск состоялся накануне. Ракета стартовала из международного аэропорта Пхеньяна и поразила условную цель в восточных водах. Приказ об испытаниях отдал председатель Центрального военсовета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.

Власти отметили, что таким образом проверяли надежность систем вооружений и демонстрировали боеготовность ядерных сил КНДР. Кроме того, северокорейцы обвинили Вашингтон и Сеул в «попытках добиться военного превосходства и доминирования на Корейском полуострове».

В Пхеньяне подчеркнули, что ракета Hwasong-15 способна достигать континентальных районов США.