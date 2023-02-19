В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
55 минут назад

Полковник Басурин заявил об уходе на пенсию

Елена Прошина

Полковник Эдуард Басурин, бывший замкомандующего НМ ДНР, рассказал, что вышел на пенсию. Об этом пишет РБК.

Полковник Басурин заявил об уходе на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в интернете появился ряд публикаций об увольнении Басурина из рядов Народной милиции ДНР.

Полковник подчеркнул, что более не является представителем НМ ДНР. Кроме того, он не был назначен на должность представителя Минобороны РФ.

«Я - пенсионер», - уточнил бывший замкомандующего.

Врио главы ДНР Денис Пушилин пояснил, что Эдуард Александрович Басурин получил несколько предложений о работе. По его словам, в ближайшее время полковник сделает свой выбор и «точно не пропадет».

Минобороны опровергло данные об увольнении офицеров ЛНР и ДНР

Напомним, что Басурин с 2015 года проводил пресс-конференции и брифинги для журналистов, рассказывал о военных действиях на территории ДНР.

Армия,Денис Пушилин,Эдуард Басурин,Минобороны России,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий