Полковник Басурин заявил об уходе на пенсию

Полковник Эдуард Басурин, бывший замкомандующего НМ ДНР, рассказал, что вышел на пенсию. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что ранее в интернете появился ряд публикаций об увольнении Басурина из рядов Народной милиции ДНР.

Полковник подчеркнул, что более не является представителем НМ ДНР. Кроме того, он не был назначен на должность представителя Минобороны РФ.

«Я - пенсионер», - уточнил бывший замкомандующего.

Врио главы ДНР Денис Пушилин пояснил, что Эдуард Александрович Басурин получил несколько предложений о работе. По его словам, в ближайшее время полковник сделает свой выбор и «точно не пропадет».