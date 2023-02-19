МО РФ: на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами

На Украину доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.
Как заявили в ведомстве, это было сделано для реализации «масштабной провокации для обвинения» РФ в якобы «грубом нарушении» в ходе специальной военной операции (СВО) обязательств Конвенции о ядерной безопасности. В министерстве указали, что контейнеры с радиоактивными веществами были доставлены на Украину с территории одной из стран Европы в обход таможенного досмотра.
В сообщении Минобороны говорится, что они «будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов».
Ранее в феврале РИА Новости сообщили, что украинские военные скинули на позиции Вооруженных сил России под селом Урожайное и Великая Новоселовка на Угледарском направлении боеприпас с неустановленным отравляющим веществом.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.