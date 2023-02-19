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20 минут назад

МО РФ: на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами в целях провокации

Газета.Ru

На Украину доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

МО РФ: на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в ведомстве, это было сделано для реализации «масштабной провокации для обвинения» РФ в якобы «грубом нарушении» в ходе специальной военной операции (СВО) обязательств Конвенции о ядерной безопасности. В министерстве указали, что контейнеры с радиоактивными веществами были доставлены на Украину с территории одной из стран Европы в обход таможенного досмотра.

В сообщении Минобороны говорится, что они «будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов».

Ранее в феврале РИА Новости сообщили, что украинские военные скинули на позиции Вооруженных сил России под селом Урожайное и Великая Новоселовка на Угледарском направлении боеприпас с неустановленным отравляющим веществом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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