СК РФ сообщил о готовящейся Киевом провокации против России

Следственный комитет России сообщает, что Киев на одной из подконтрольных ему территорий готовит масштабную провокацию с целью обвинить российские войска в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины.
По данным Министерства обороны России, Киев на намерен совершить эту провокацию перед началом специальной сессии Генассамблеи ООН 24 февраля 2023 года, чтобы обвинить Российскую Федерацию в якобы нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции.
Как отмечает российское оборонное ведомство, из Европы в обход таможни на Украину прибыли контейнеры с радиоактивными веществами для инсценировки заражения местности.
Следственный комитет в свою очередь в рамках расследования уголовного дела планирует установить все обстоятельства и дать им уголовно-правовую оценку.