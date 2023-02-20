СК РФ сообщил о готовящейся Киевом провокации против России

Следственный комитет России сообщает, что Киев на одной из подконтрольных ему территорий готовит масштабную провокацию с целью обвинить российские войска в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины.

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По данным Министерства обороны России, Киев на намерен совершить эту провокацию перед началом специальной сессии Генассамблеи ООН 24 февраля 2023 года, чтобы обвинить Российскую Федерацию в якобы нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции.

Как отмечает российское оборонное ведомство, из Европы в обход таможни на Украину прибыли контейнеры с радиоактивными веществами для инсценировки заражения местности.