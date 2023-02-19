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56 минут назад

В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина

Майк Габриелян

Киев должен пытаться захватить не Донбасс, а Крым, поскольку полуостров играет решающую военную и экономическую роль. Такое заявление сделал экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет The War Zone.

В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что киевский режим не должен сосредоточиваться на Донбассе.

«Крым - это ключ, это решающая территория», - заявил Ходжес.

По его мнению, Украина должна экономить силы в ДНР и атаковать полуостров, где находятся Черноморский флот и несколько других российских военных объектов. Иначе «Украина никогда не будет в безопасности».

Кроме того, по словам Ходжеса, Киев «никогда не сможет восстановить экономику» без Крыма. Он лишится доступа к Азовскому морю и потенциальным газовым месторождениям Черного моря.

«Так что Украина должна освободить Крым. Это ключ к задаче. Сделайте это первым делом в 2023 году. Донбасс придет позже. Он важен, но не имеет решающего значения», - заявил генерал.

Ранее в Совфеде заявили, что прилет ракеты по Крыму будет означать мгновенный и очень серьезный ответ.

Армия,Бен Ходжес,Совет Федерации,
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