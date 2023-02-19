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9 минут назад

Минобороны опровергло увольнение офицеров корпусов ДНР и ЛНР после их вхождения в ВС РФ

ТАСС

Минобороны России опровергло информацию о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России. Об этом заявили в воскресенье в Минобороны России.

Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров ЛНР и ДНР
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

"В Минобороны России опровергли сообщения отдельных источников о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских вооруженных сил", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, с 1 января текущего года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса были включены в состав Вооруженных сил РФ в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами.

"При этом подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнули там.

Приказов об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует, заявили в МО РФ.

"Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных Сил РФ с 1 января т. г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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