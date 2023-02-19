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11 минут назад

Боец ДНР в гранатометной дуэли отомстил за убитого ВСУ командира

Lenta.ru

Боец «Шахтерской дивизии» Донецкой народной республики (ДНР) в гранатометной дуэли отомстил солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые убили его командира и надругались над телом. Рассказ военнослужащего приводит Telegram-канал WarGonzo.

Боец ДНР в гранатометной дуэли отомстил за убитого ВСУ командира
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал военный, в ходе штурма Угледара отряд российских разведчиков попал в засаду ВСУ. В результате несколько бойцов, в том числе командир отряда с позывным Волга, погибли. При этом украинские военные прибили тела погибших к брустверу скобами из арматуры.

По словам собеседника канала, когда он при заходе на опорный пункт противника увидел, что произошло, он решил вызвать на своеобразную дуэль одного из украинских гранатометчиков. Россиянин спровоцировал противника выстрелить в него из РПГ, а затем уничтожил раскрывшего свою позицию военнослужащего ВСУ тремя выстрелами из гранатомета.

Ранее Минобороны показало артдуэль кочующих минометов России с артиллеристами ВСУ.

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