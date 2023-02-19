ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Донецка

Снаряды попали в район крытого рынка, где видны сильные клубы дыма. Власти Ворошиловского района отмечают, что также зафиксированы попадания вблизи улиц Челюскинцев, Университетской, Артема, Щорса и Богдана Хмельницкого.

Согласно им, с позиций украинских войск за 2 минуты было выпущено 40 снарядов из реактивных систем залпового огня. Только в 15:10 из РСЗО было выпущено 20 ракет по Киевскому району. Через две минуты аналогичный удар был нанесен по Ворошиловскому району.