ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Донецка

Украинские военные нанесли массированный удар РСЗО по центру Донецка. За две минуты было выпущено 40 ракет, сообщает ТАСС.
Снаряды попали в район крытого рынка, где видны сильные клубы дыма. Власти Ворошиловского района отмечают, что также зафиксированы попадания вблизи улиц Челюскинцев, Университетской, Артема, Щорса и Богдана Хмельницкого.
Поступили данные от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Согласно им, с позиций украинских войск за 2 минуты было выпущено 40 снарядов из реактивных систем залпового огня. Только в 15:10 из РСЗО было выпущено 20 ракет по Киевскому району. Через две минуты аналогичный удар был нанесен по Ворошиловскому району.
Ранее мэр Донецка призвал граждан не покидать укрытия, поскольку возможны повторные обстрелы.