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54 минуты назад

ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Донецка

Майк Габриелян

Украинские военные нанесли массированный удар РСЗО по центру Донецка. За две минуты было выпущено 40 ракет, сообщает ТАСС.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снаряды попали в район крытого рынка, где видны сильные клубы дыма. Власти Ворошиловского района отмечают, что также зафиксированы попадания вблизи улиц Челюскинцев, Университетской, Артема, Щорса и Богдана Хмельницкого.

Поступили данные от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно им, с позиций украинских войск за 2 минуты было выпущено 40 снарядов из реактивных систем залпового огня. Только в 15:10 из РСЗО было выпущено 20 ракет по Киевскому району. Через две минуты аналогичный удар был нанесен по Ворошиловскому району.

Ранее мэр Донецка призвал граждан не покидать укрытия, поскольку возможны повторные обстрелы.

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