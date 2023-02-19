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40 минут назад

Кадыров заявил, что после отставки создаст собственную ЧВК

Газета.Ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует после отставки с государственной службы создать собственную частную военную кампанию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров захотел создать собственную ЧВК после отставки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров.

Он добавил, что «без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы» и подчеркнул, что «Вагнер» «железно доказал свою эффективность в военном плане».

«Штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы. Невзирая на все сложности, «Вагнер«достигает поставленной цели в любой ситуации», — написал Кадыров.

Армия,Евгений Пригожин,Рамзан Кадыров,
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