Кадыров захотел создать собственную ЧВК после отставки

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует после отставки с государственной службы создать собственную частную военную кампанию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров.
Он добавил, что «без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы» и подчеркнул, что «Вагнер» «железно доказал свою эффективность в военном плане».
«Штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы. Невзирая на все сложности, «Вагнер«достигает поставленной цели в любой ситуации», — написал Кадыров.