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53 минуты назад

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Елена Прошина

Российские военные в ходе наступления на Донецком направлении за сутки ликвидировали 250 украинских солдат и офицеров, уничтожили 15 единиц разнообразной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе уточнили, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 250 военнослужащих ВСУ.

Противник потерял шесть автомобилей, три броневые бронированные машины, две гаубицы, а также САУ «Krab» польского производства.

Кроме того, в районе села Первомайская была уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук-М1».

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По данным ведомства, в районе города Часов Яр (ДНР) и поселка Демурино (Днепропетровская область) были обнаружены и ликвидированы две радиолокационные станции AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

В районе Марьинки был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отметили в пресс-службе.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза к скорейшей перестройке промышленности. Кроме того, он потребовал от лидеров европейских стран опустошить склады и арсеналы и отправить на Украину максимальное количество боеприпасов.

Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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