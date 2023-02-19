Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военные в ходе наступления на Донецком направлении за сутки ликвидировали 250 украинских солдат и офицеров, уничтожили 15 единиц разнообразной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

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В пресс-службе уточнили, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 250 военнослужащих ВСУ.

Противник потерял шесть автомобилей, три броневые бронированные машины, две гаубицы, а также САУ «Krab» польского производства.

Кроме того, в районе села Первомайская была уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук-М1».

По данным ведомства, в районе города Часов Яр (ДНР) и поселка Демурино (Днепропетровская область) были обнаружены и ликвидированы две радиолокационные станции AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

В районе Марьинки был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отметили в пресс-службе.