ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник утром обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии, выпустив пять снарядов. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Выпущено пять снарядов калибра 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Уточняется, что обстрел произошел в 06:40 мск. Под огнем украинской армии оказался Никитовский район города.
За прошедшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 различных боеприпасов.