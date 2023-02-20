ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник утром обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии, выпустив пять снарядов. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.