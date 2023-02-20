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47 минут назад

ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии

ТАССиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник утром обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии, выпустив пять снарядов. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии
Фото: ТАССТАСС

"Выпущено пять снарядов калибра 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что обстрел произошел в 06:40 мск. Под огнем украинской армии оказался Никитовский район города.

За прошедшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 различных боеприпасов.

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