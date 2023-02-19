ВКС нанесли удары бомбами ФАБ-500 по ВСУ в Авдеевке

Воздушно-космические силы ( ВКС) России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расквартированным в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости .

Удары по пунктам временной дислокации (ПВД) украинских войск были нанесены вечером в воскресенье, 19 февраля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).