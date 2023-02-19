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54 минуты назад

ВКС России нанесли удары по скоплениям бойцов ВСУ в Авдеевке

Lenta.ruиещё 4

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расквартированным в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

ВКС нанесли удары бомбами ФАБ-500 по ВСУ в Авдеевке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Удары по пунктам временной дислокации (ПВД) украинских войск были нанесены вечером в воскресенье, 19 февраля.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в районе города Хмельницкого.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,
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