В КНДР подтвердили учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея подтвердила учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, сообщает Reuters.
«Учения по внезапному пуску межконтинентальных баллистических ракет ... являются фактическим доказательством последовательных усилий стратегических ядерных сил КНДР, направленных на то, чтобы превратить свой потенциал смертоносного ядерного контрудара по силам противника в непреодолимый», — приводит Reuters сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в субботу днем у берегов Японии.