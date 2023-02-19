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34 минуты назад

В КНДР подтвердили учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Газета.Ru

Северная Корея подтвердила учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, сообщает Reuters.

В КНДР подтвердили учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Учения по внезапному пуску межконтинентальных баллистических ракет ... являются фактическим доказательством последовательных усилий стратегических ядерных сил КНДР, направленных на то, чтобы превратить свой потенциал смертоносного ядерного контрудара по силам противника в непреодолимый», — приводит Reuters сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в субботу днем у берегов Японии.

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