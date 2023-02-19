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1 час назад

В НАТО оценили полезность истребителей F-16 для Украины

Ferra.ru

Главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что поставка американских истребителей F-16 может помочь Украине, пишет Politico со ссылкой на закрытый брифинг, где присутствовали более 10 сенаторов и членов Палаты представителей.

В НАТО оценили полезность истребителей F-16 для Украины
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На закрытом брифинге главкома спросили, помогут ли истребители F-16 Киеву победить Россию, на что он ответил утвердительно. Каволи также отметил, что Украине нужны ракеты с дальностью действия более 100 километров, чтобы поражать российские позиции с большего расстояния. При этом президент США Джо Байден ранее заявлял, что истребители F-16 должны остаться в США. Союзники, по его словам, также не должны поставлять их Украине.

Однако Каволи подчеркнул, что США и их союзники должны отправить Украине "самое современное оружие, с которым они могут расстаться".

Армия,Джозеф Байден,НАТО,
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