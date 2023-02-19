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3 часа назад

Боец ДНР в гранатометной дуэли отомстил за командира, прибитого к брустверу

Российская Газета

В Тelegram-канале Wargonzo опубликовали рассказал бойца "Шахтерской дивизии" ДНР о том, как он отомстил ВСУ за истязания командира и российских военных.

Боец ДНР в гранатометной дуэли отомстил за командира, прибитого к брустверу
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это произошло в ходе штурма Угледара. Отряд разведчиков ВС России попал в засаду ВСУ, в результате командир с позывным "Волга" и несколько военнослужащих погибли. Неонацисты прибили скобами из арматуры их тела к брустверу.

Когда эту страшную картину увидел боец ДНР Ваня, то пришел в ярость. С криком "Микола, выходи!" он спровоцировал на себя выстрел из РПГ. Но после этого сам тремя выстрелами из гранатомета уничтожил врага.

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