Боец ДНР в гранатометной дуэли отомстил за командира, прибитого к брустверу

В Тelegram-канале Wargonzo опубликовали рассказал бойца "Шахтерской дивизии" ДНР о том, как он отомстил ВСУ за истязания командира и российских военных.
Это произошло в ходе штурма Угледара. Отряд разведчиков ВС России попал в засаду ВСУ, в результате командир с позывным "Волга" и несколько военнослужащих погибли. Неонацисты прибили скобами из арматуры их тела к брустверу.
Когда эту страшную картину увидел боец ДНР Ваня, то пришел в ярость. С криком "Микола, выходи!" он спровоцировал на себя выстрел из РПГ. Но после этого сам тремя выстрелами из гранатомета уничтожил врага.