В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
9 минут назад

РИА Новости: ВСУ отправляют на разведку новичков под Угледаром

Газета.Ru

Командир отделения добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным «Выходной» рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины отправляют новичков для разведки под Угледаром.

РИА Новости: ВСУ отправляют на разведку новичков под Угледаром
Фото: ТАССТАСС

По его словам, к позициям подразделения российского добровольческого отряда подобрался диверсант разведывательной группы противника. Командир отряда «Эспаньола» сообщил, что заметил его в 40 метрах от себя.

«Человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из «зеленки». Увидев друг друга, мы оба очень удивились», — сказал доброволец.

По противнику был открыт огонь, уточнил он, который военного ВСУ отступить.

«У них (украинских военных) есть такая практика - они одного человека отправляют вперед», — рассказал командир отделения добровольческого отряда, добавляя, что таким образом ВСУ «как бы проверяют, есть ли у него силы и бесстрашие, как он отреагирует на эти вещи».

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий