РИА Новости: ВСУ отправляют на разведку новичков под Угледаром

«У них (украинских военных) есть такая практика - они одного человека отправляют вперед», — рассказал командир отделения добровольческого отряда, добавляя, что таким образом ВСУ «как бы проверяют, есть ли у него силы и бесстрашие, как он отреагирует на эти вещи».