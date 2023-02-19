РИА Новости: ВСУ отправляют на разведку новичков под Угледаром

Командир отделения добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным «Выходной» рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины отправляют новичков для разведки под Угледаром.
По его словам, к позициям подразделения российского добровольческого отряда подобрался диверсант разведывательной группы противника. Командир отряда «Эспаньола» сообщил, что заметил его в 40 метрах от себя.
«Человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из «зеленки». Увидев друг друга, мы оба очень удивились», — сказал доброволец.
По противнику был открыт огонь, уточнил он, который военного ВСУ отступить.
«У них (украинских военных) есть такая практика - они одного человека отправляют вперед», — рассказал командир отделения добровольческого отряда, добавляя, что таким образом ВСУ «как бы проверяют, есть ли у него силы и бесстрашие, как он отреагирует на эти вещи».