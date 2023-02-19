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25 минут назад

В России создана управляемая дистанционно беспилотная БМП

Газета.Ru

Компания ВНИИ «Сигнал», входящая в корпорацию «Ростех», разработала беспилотную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица». Об этом сообщает телеканал »Звезда».

В России создана управляемая дистанционно беспилотная БМП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бронемашина может управляться с электронного планшета и действовать без экипажа. На кадрах, показанных в передаче «Военная приемка», БМП двигается по полигону под дистанционным управлением оператора.

Главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов рассказал, что можно переделать любую бронетехнику в беспилотный вариант, на это уйдет около десяти дней.

Армия,Алексей Егоров,Минобороны России,ВНИИ Сигнал,Ростех,
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