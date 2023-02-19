В России создана управляемая дистанционно беспилотная БМП

Компания ВНИИ «Сигнал», входящая в корпорацию «Ростех», разработала беспилотную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица». Об этом сообщает телеканал »Звезда».

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Бронемашина может управляться с электронного планшета и действовать без экипажа. На кадрах, показанных в передаче «Военная приемка», БМП двигается по полигону под дистанционным управлением оператора.