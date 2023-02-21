В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
50 минут назад

Нидерланды отправят в Германию более 200 своих военных для обучения украинских бойцов

Газета.Ruиещё 2

В этом году Нидерланды планируют отправить еще 230 военнослужащих в Германию для тренировки украинских бойцов. Об этом сообщает NOS.

Нидерланды отправят в Германию более 200 своих военных для обучения украинских бойцов
Фото: Janis Laizans/ReutersJanis Laizans/Reuters

"Министр иностранных дел Вопке Гукстра, министр обороны Кайса Оллонгрен и министр международной торговли и развития сотрудничества Лисье Шрайнемахер написали в Палату представителей, что будут способствовать и присоединятся к подготовке в общей сложности 30 000 украинских военных", - говорится в сообщении.

Первые 30 нидерландских военнослужащих должны быть отправлены на четыре недели в апреле и мае. Остальные 200 - должны прибыть в августе и сентябре и провести шесть недель на учениях.

Кроме того, в течение года нидерландские военнослужащие будут участвовать в тренировках украинских военных в Великобритании. Министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения Мунстера, где проходят обучение украинские танкисты, заявил о планах научить до конца года 3 тысячи военных из Украины.

Армия,Массовое отравление,Борис Писториус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий