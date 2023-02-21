Нидерланды отправят в Германию более 200 своих военных для обучения украинских бойцов

В этом году Нидерланды планируют отправить еще 230 военнослужащих в Германию для тренировки украинских бойцов. Об этом сообщает NOS.
"Министр иностранных дел Вопке Гукстра, министр обороны Кайса Оллонгрен и министр международной торговли и развития сотрудничества Лисье Шрайнемахер написали в Палату представителей, что будут способствовать и присоединятся к подготовке в общей сложности 30 000 украинских военных", - говорится в сообщении.
Первые 30 нидерландских военнослужащих должны быть отправлены на четыре недели в апреле и мае. Остальные 200 - должны прибыть в августе и сентябре и провести шесть недель на учениях.
Кроме того, в течение года нидерландские военнослужащие будут участвовать в тренировках украинских военных в Великобритании. Министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения Мунстера, где проходят обучение украинские танкисты, заявил о планах научить до конца года 3 тысячи военных из Украины.