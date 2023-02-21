Нидерланды отправят в Германию более 200 своих военных для обучения украинских бойцов

В этом году Нидерланды планируют отправить еще 230 военнослужащих в Германию для тренировки украинских бойцов. Об этом сообщает NOS.

Фото: Janis Laizans/Reuters Janis Laizans/Reuters

"Министр иностранных дел Вопке Гукстра, министр обороны Кайса Оллонгрен и министр международной торговли и развития сотрудничества Лисье Шрайнемахер написали в Палату представителей, что будут способствовать и присоединятся к подготовке в общей сложности 30 000 украинских военных", - говорится в сообщении.

Первые 30 нидерландских военнослужащих должны быть отправлены на четыре недели в апреле и мае. Остальные 200 - должны прибыть в августе и сентябре и провести шесть недель на учениях.