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1 час назад

Военные США захватили высокопоставленного лидера ИГ в Сирии

Российская Газета

Военные США захватили в субботу местного лидера группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в РФ) в северо-восточной Сирии.

Военные США захватили высокопоставленного лидера ИГ в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боевик по имени Батар "причастен к планированию нападений на центры содержания под стражей и изготовлению самодельных взрывных устройств", заявило военное командование США на Ближнем Востоке (Centcom). По данным Centcom, в ходе операции не было убито или ранено ни одно гражданское лицо или военнослужащий США.

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Ранее, напомним, четверо американских солдат были ранены в четверг вечером в ходе предыдущей операции, в результате которой на северо-востоке Сирии был убит лидер ИГ по имени Хамза аль-Хомси, который, по данным Centcom, "контролировал смертоносную террористическую сеть группировки в восточной Сирии", сообщает AFP.

После территориального разгрома ИГ в Сирии в 2019 году несколько сотен американских солдат, дислоцированных на северо-востоке Сирии в составе антиджихадистской коалиции, продолжают сражаться на стороне Сирийских демократических сил, в которых преобладают курды, и преследовать боевиков. После того как в 2019 году джихадисты уступили свою последнюю территорию местным силам, возглавляемым курдами и поддерживаемым коалицией, боевики ИГ в Сирии в основном отступили в убежища в пустыне на востоке страны.

Армия,Исламское государство,
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