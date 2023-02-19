Южная Корея и США провели учения ВВС в ответ на запуск ракеты КНДР

Военные Южной Кореи и Соединенных Штатов провели учения авиации, задействовав один американский стратегический бомбардировщик B-1B. Об этом сообщает Reuters.

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Информация об учениях обнародована Комитетом начальников штабов Республики Корея. Данные учения ВВС проводили в связи с запуском Северной Кореей межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».

С южнокорейской стороны участвовали истребители F-35A и F-15K, США задействовали также самолеты F-16.

При этом точное число принявших участие в маневрах американских бомбардировщиков не называется.