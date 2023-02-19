Российский доброволец описал тактику разведки ВСУ под Угледаром

«ДРГ к нам пыталась пролезть… Заметил буквально в 40 метрах — человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из "зеленки". Увидев друг друга, мы оба очень удивились. (...) У них есть такая практика — они одного человека отправляют вперед. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них [до российских военных] 250 метров, а по факту — 150 метров», — сообщил Выходной.