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14 минут назад

"РВ" показала видеокадры боя российских солдат с американским броневиком Maxx

Российская Газета

В распоряжении Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" оказались кадры интенсивного боя российских солдат в окопах с американским бронеавтомобилем MRAP MaxxPro. Перестрелка прекращается после применения ВС РФ гранатомета.

На кадрах ролика можно увидеть, как броневик, несущий крупнокалиберный пулемет 12,7-мм пулемет Browning M2, обстреливает линию обороны российских солдат. В ответ по машине ведется огонь из стрелкового оружия.

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Благодаря трассирующим патронам перестрелка хорошо заметна визуально. Предположительно, украинская бронемашина попала в засаду. После двух выстрелов из гранатометов видеосъемка прекращается, однако результат боя неизвестен.

Армия,Видео,Верховный суд,
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