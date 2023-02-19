В распоряжении Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" оказались кадры интенсивного боя российских солдат в окопах с американским бронеавтомобилем MRAP MaxxPro. Перестрелка прекращается после применения ВС РФ гранатомета.

На кадрах ролика можно увидеть, как броневик, несущий крупнокалиберный пулемет 12,7-мм пулемет Browning M2, обстреливает линию обороны российских солдат. В ответ по машине ведется огонь из стрелкового оружия.