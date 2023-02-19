В Израиле ответили на вопрос об авиаударе по Дамаску

Пресс-служба Армии обороны Израиля в воскресенье отказалась комментировать сообщения СМИ о ракетной атаке израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на запрос ТАСС представительница израильской армейской пресс-службы.
Ранее в воскресенье агентство SANA сообщило со ссылкой на командование сирийских ВС, что по меньшей мере пять человек, в том числе один военнослужащий армии Сирии, погибли во время ракетной атаки израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска. Вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath передал, что израильская ракета попала в здание, где размещалось общежитие бойцов шиитских формирований. По информации телеканала, удар был нанесен также по радарной станции в Эс-Сувейде на юге Сирии.
2 января во время аналогичной атаки на южные пригороды Дамаска погибли двое сирийских военнослужащих и еще двое получили ранения. На несколько часов был выведен из строя международный аэропорт сирийской столицы.