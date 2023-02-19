Мобилизация: последние новости на сегодня 19 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами

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Перестановки в Министерстве обороны России связывают с заявлениями главы Чечни, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Рамзана Кадырова.

Так он прокомментировал масштабную смену командующих российскими военными округами. Политик заявил: «мы выполняем приказы, а не обдумываем их». Отмечается, что любое назначение или приказ Верховным главнокомандующим поддерживается.

«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — заявил Кадыров. Он отметил, что у чеченских боевых офицеров, в числе которых и он сам, хорошее взаимодействие с военным ведомством России.

Глава Чечни подчеркнул, что у него может быть собственное мнение, которое он вправе высказать, так как располагает доступом к информации о ходе специальной военной операции и потенциале армии РФ. Однако он не занимается назначением на командные должности или снятием с них.

Власти отреагировали на жалобы мобилизованных на условия в зоне спецоперации

Омская область направит обращение в Министерство обороны России на фоне жалоб мобилизованных граждан на условия в зоне специальной военной операции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу региона Александра Буркова.

По его словам, запрос готовится по его поручению, чтобы выяснить озвученные в видеообращении «наших бойцов» обстоятельства. Как отметил губернатор, детали жалоб мобилизованных требуют разъяснений. Также власти намерены связаться с командованием частей в Донецке.

Артиллеристы, приписанные к 504-му танковому полку, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, сообщили, что в январе после их прибытия в ДНР личный состав распределили по разным местам, сообщив позже о расформировании полка. Им заявили, что они теперь находятся в подчинении военных из ДНР. Затем их стали переучивать в пехотинцев. По словам мужчин, с них требовали деньги за бензин для вывоза на полигон.

Волонтеры акции #МыВместе оказали помощь 180 тыс. семей мобилизованных

Волонтеры за время проведения акции #МыВместе оказали помощь более 180 тысячам семей мобилизованных россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя платформы Добро.рф Артема Метелева.

Помощь семьям мобилизованных будет оказываться и в текущем году. Речь идет о помощи от колки дров до подвоза детей до школы. Волонтерские штабы для оказания такого содействия открываются в российских регионах на базе высших учебных заведений и колледжей. Волонтеры берут под опеку семьи мобилизованных. Метелев отметил, что штабы могут быть открыты везде.