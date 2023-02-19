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1 час назад

РИА Новости: украинский опорный пункт в ЛНР уничтожили "Солнцепеком"

Газета.Ruиещё 1

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских военнослужащих в Луганской народной республике (ЛНР) снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает РИА Новости.

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из «Солнцепека»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

Российский солдат рассказал информагентству, что на ликвидацию опорного пункта ушло два неуправляемых реактивных снаряда. Боец уточнил, что в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся российские десантники.

В конце декабря 2022 года ТОС-1А "Солнцепек" сжег танки ВСУ на Краснолиманском направлении. Ранее Вооруженные силы России уничтожили из "Солнцепеков" опорные пункты ВСУ под Сватово.

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