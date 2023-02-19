Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из «Солнцепека»

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских военнослужащих в Луганской народной республике (ЛНР) снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает РИА Новости.
Российский солдат рассказал информагентству, что на ликвидацию опорного пункта ушло два неуправляемых реактивных снаряда. Боец уточнил, что в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся российские десантники.
В конце декабря 2022 года ТОС-1А "Солнцепек" сжег танки ВСУ на Краснолиманском направлении. Ранее Вооруженные силы России уничтожили из "Солнцепеков" опорные пункты ВСУ под Сватово.