Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из «Солнцепека»

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских военнослужащих в Луганской народной республике (ЛНР) снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

Российский солдат рассказал информагентству, что на ликвидацию опорного пункта ушло два неуправляемых реактивных снаряда. Боец уточнил, что в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся российские десантники.