Северная Корея подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Власти Северной Кореи подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15» в субботу, 18 февраля. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Уточняется, что ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5 768 метров. Время полета составило 4,015 секунды. Также отмечается, что МБР точно попала в заданный район в Японском море.