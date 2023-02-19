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9 минут назад

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

Елена Прошина

В Сирии американская военная база, находящаяся на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает SANA.

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел вечером 18 февраля. Сирийское агентство отмечает, что территория месторождений Омар незаконно контролируется силами США. По словам очевидцев, после попадания ракеты по базе на ней произошли вспышки. О возможных пострадавших и погибших в настоящее время ничего не сообщается.

Позже стало известно о том, что система противовоздушной обороны Сирии сбила ракету в районе Дамаска. В столице Сирии слышны мощные взрывы. Речь идет о «воздушной израильской агрессии».

Как отмечает SANA, в последние месяцы удары по незаконным американским базам в Сирии усилились.

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