Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

В Сирии американская военная база, находящаяся на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает SANA.
Инцидент произошел вечером 18 февраля. Сирийское агентство отмечает, что территория месторождений Омар незаконно контролируется силами США. По словам очевидцев, после попадания ракеты по базе на ней произошли вспышки. О возможных пострадавших и погибших в настоящее время ничего не сообщается.
Позже стало известно о том, что система противовоздушной обороны Сирии сбила ракету в районе Дамаска. В столице Сирии слышны мощные взрывы. Речь идет о «воздушной израильской агрессии».
Как отмечает SANA, в последние месяцы удары по незаконным американским базам в Сирии усилились.