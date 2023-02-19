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1 час назад

Al Ekhbariya: ракеты Израиля попали в жилой квартал Дамаска, есть жертвы

Газета.Ruиещё 3

Ракеты Израиля попали в жилой квартал на юге Дамаска, что привело к жертвам среди мирного населения. Об этом сообщает Al Ekhbariya со ссылкой на источник в полицейском управлении города.

СМИ: Ракеты Израиля попали в жилой квартал Дамаска, есть жертвы
Фото: Sana Sana/ReutersSana Sana/Reuters

"Сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса... Туда направились сейчас пожарные команды и кареты скорой помощи", - сказал собеседник телеканала.

Ранее РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что в Сирии система ПВО отразила ракетный удар в районе Дамаска. По информации корреспондента РИА Новости, в столице страны прозвучали "мощные" взрывы. 2 января государственный телеканал Сирии Al-Ikhbariya также сообщал, что Израиль атаковал Дамаск. Затем Министерство обороны Сирии заявило, что в результате ракеткой атаки со стороны Израиля погибли двое сирийских военных, еще двое получили ранения, международный аэропорт Дамаска вышел из строя.

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