СМИ: Ракеты Израиля попали в жилой квартал Дамаска, есть жертвы

Ракеты Израиля попали в жилой квартал на юге Дамаска , что привело к жертвам среди мирного населения. Об этом сообщает Al Ekhbariya со ссылкой на источник в полицейском управлении города.

"Сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса... Туда направились сейчас пожарные команды и кареты скорой помощи", - сказал собеседник телеканала.

Ранее РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что в Сирии система ПВО отразила ракетный удар в районе Дамаска. По информации корреспондента РИА Новости, в столице страны прозвучали "мощные" взрывы. 2 января государственный телеканал Сирии Al-Ikhbariya также сообщал, что Израиль атаковал Дамаск. Затем Министерство обороны Сирии заявило, что в результате ракеткой атаки со стороны Израиля погибли двое сирийских военных, еще двое получили ранения, международный аэропорт Дамаска вышел из строя.