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1 час назад

Чемезов: "Ростех" увеличивает производство гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Газета.Ruиещё 2

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в эфире телеканала «Звезда плюс», что госкорпорация наращивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал».

"Ростех" увеличивает производство гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Чемезова, производство «Кинжалов» уже давно поставлено на поток.

«Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем [объем производства]», — пояснил Чемезов.

Он добавил, что сейчас госкорпорация производит колоссальные объемы продукции для Минобороны. По некоторым позициям объем поставок увеличился в 50 раз. В основном это касается производства боеприпасов.

Армия,Гиперзвуковое оружие,Сергей Чемезов,Ростех,
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