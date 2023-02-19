"Ростех" увеличивает производство гиперзвуковых ракет "Кинжал"

По словам Чемезова, производство «Кинжалов» уже давно поставлено на поток.

«Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем [объем производства]», — пояснил Чемезов.

Он добавил, что сейчас госкорпорация производит колоссальные объемы продукции для Минобороны. По некоторым позициям объем поставок увеличился в 50 раз. В основном это касается производства боеприпасов.