"Ростех" увеличивает производство гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в эфире телеканала «Звезда плюс», что госкорпорация наращивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал».
По словам Чемезова, производство «Кинжалов» уже давно поставлено на поток.
«Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем [объем производства]», — пояснил Чемезов.
Он добавил, что сейчас госкорпорация производит колоссальные объемы продукции для Минобороны. По некоторым позициям объем поставок увеличился в 50 раз. В основном это касается производства боеприпасов.