Столтенберг отказал Киеву в поставках кассетных бомб

НАТО не рекомендует использование кассетных бомб и фосфорных боеприпасов и не поставляет их Украине . Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в субботу телеканалу Ntv .

"НАТО не рекомендовала и не поставляла такие виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы", - сказал генсек.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в пятницу на Мюнхенской конференции потребовал от западных стран предоставить Киеву кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы, заявив при этом, что не видит причин не использовать их в ходе конфликта на "государственной территории" Украины.