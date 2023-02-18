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17 минут назад

Столтенберг заявил, что НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы

ТАССиещё 1

НАТО не рекомендует использование кассетных бомб и фосфорных боеприпасов и не поставляет их Украине. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в субботу телеканалу Ntv.

Столтенберг отказал Киеву в поставках кассетных бомб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"НАТО не рекомендовала и не поставляла такие виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы", - сказал генсек.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в пятницу на Мюнхенской конференции потребовал от западных стран предоставить Киеву кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы, заявив при этом, что не видит причин не использовать их в ходе конфликта на "государственной территории" Украины.

Армия,В мире,Александр Кубраков,Йенс Столтенберг,НАТО,
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