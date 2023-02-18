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9 минут назад

Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.

Минобороны Британии: У Европы нет исправных танков для поставок на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».

Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.

Армия,СВО,Бен Уоллес,НАТО,
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