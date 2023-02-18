Украинские летчики пожаловались на советские Ми-8

Украинские летчики, на фоне проблем с ударными вертолетами, переделывают советские Ми-8. Они устанавливают на них ракеты и различные приборы. Вместе с тем, аппараты не защищены броней, пишет CNN.

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Пилоты вертолетов рассказали журналистам, что нуждаются в более современной технике. Они подчеркнули, что у них есть только аппараты, выпущенные в советское время.

Летчики пояснили, что надеются получить хотя бы американские Apache, а пока выжимают максимум из той техники, что есть.

Напомним, что в СССР Ми-8 были разработаны в 1960-х годах как транспортные вертолеты. Они не оснащались броней, средствами наведения и прочими устройствами.