Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами

"У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ и нет никаких разногласий. Этот механизм работает как часы. Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, её возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них", - написал Кадыров в телеграм-канале.