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31 минуту назад

Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами

ТАСС

Прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ складываются у боевых офицеров Чечни и главы республики, сообщил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
Фото: ТАССТАСС

"У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ и нет никаких разногласий. Этот механизм работает как часы. Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, её возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них", - написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, в сети любое назначение в структуре Минобороны РФ начинают связывать с его предыдущими высказываниями.

"Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным Главнокомандующим, любой приказ, любая задача - каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью", - добавил глава республики.

Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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