Командир ВСУ рассказал о сверхсложной ситуации в Артемовске

«Мы находимся на востоке, в самой горячей точке фронта — в городе Бахмут. Я обращаюсь ко всем участникам Мюнхенской конференции по безопасности — мы понимаем, что весь мир поддерживает Украину, но нельзя терять ни минуты. Каждая минута... увеличивает потери войска», — заявил Мадьяр.