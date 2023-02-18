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1 час назад

Командир ВСУ рассказал о сверхсложной ситуации в Артемовске

Lenta.ruиещё 2

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр сообщил, что ситуация вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) сверхсложная, каждую минуту украинские войска несут потери. Об обстановке на фронте он рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале издания УНИАН.

Командир ВСУ рассказал о сверхсложной ситуации в Артемовске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы находимся на востоке, в самой горячей точке фронта — в городе Бахмут. Я обращаюсь ко всем участникам Мюнхенской конференции по безопасности — мы понимаем, что весь мир поддерживает Украину, но нельзя терять ни минуты. Каждая минута... увеличивает потери войска», — заявил Мадьяр.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что в Артемовске практически заблокировано снабжение группировки ВСУ. По его словам, населенный пункт оказался в оперативном окружении, а российские военнослужащие продолжили активное наступление. Гагин отметил, что в городской черте ведутся крупные боевые столкновения.

Армия,СВО,Ян Гагин,
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