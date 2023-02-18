Чемезов: Россия увеличила выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Российская Федерация нарастила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Об этом сообщает "Интерфакс".

"На поток встал давно, первоначально не требовалось количество такого. Мы сейчас увеличиваем", — заявил Чемезов.

По его словам, "Ростех" в текущий момент производит колоссальные объемы продукции для Министерства обороны РФ. В некоторых случаях они выросли в 50 раз, отметил Чемезов.

Он добавил, что большой рост в первую очередь касается боеприпасной отрасли.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы Российской Федерации применяют в ходе спецоперации на Украине ракеты нескольких типов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.