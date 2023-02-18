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20 минут назад

Чемезов: РФ увеличила выпуск гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Газета.Ruиещё 1

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Российская Федерация нарастила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Об этом сообщает "Интерфакс".

Чемезов: Россия увеличила выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На поток встал давно, первоначально не требовалось количество такого. Мы сейчас увеличиваем", — заявил Чемезов.

По его словам, "Ростех" в текущий момент производит колоссальные объемы продукции для Министерства обороны РФ. В некоторых случаях они выросли в 50 раз, отметил Чемезов.

Он добавил, что большой рост в первую очередь касается боеприпасной отрасли.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы Российской Федерации применяют в ходе спецоперации на Украине ракеты нескольких типов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Армия,Сергей Чемезов,Владимир Путин,Минобороны России,Ростех,
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