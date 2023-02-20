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52 минуты назад

На Камчатке захотели создать новую дивизию подводных лодок

Lenta.ruиещё 2

На Камчатке в скором времени хотят создать новую дивизию атомных подводных лодок. В ее состав войдут субмарины проектов «Белгород» и «Хабаровск», а также судно обеспечения. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

На Камчатке захотели создать новую дивизию подводных лодок
Фото: wikipedia.org | Mil.ruwikipedia.org | Mil.ru

По их информации, вопрос о формировании новой дивизии «находится в проработке», однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Издание ознакомилось с документами арбитражных судов, подтверждающими завершение строительства береговой инфраструктуры для подводных лодок проектов 09851 «Белгород» и 09852 «Хабаровск» и судна обеспечения проекта 20183 в бухте Крашенинникова.

Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство шести фрегатов проектов 22350 и 22350М. Серию из шести кораблей будут строить для Тихоокеанского флота России.

Армия,Минобороны России,Амурский судостроительный завод,
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