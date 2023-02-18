Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отношениях с Минобороны России. В своем Telegram-канале он сообщил об отсутствии разногласий с оборонным ведомством.

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«У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ (...) Этот механизм работает как часы», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что имея доступ к данным о ходе спецоперации и информации о потенциале российской армии, он может иметь собственное мнение, которое вправе высказать.

«Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них. Мы пехотинцы. Выполним приказ любой ценой», — добавил Кадыров.

По словам политика, любое назначение в структуре Минобороны в сети начинают связывать с его предыдущими высказываниями. В связи с этим глава Чечни разъяснил, что им поддерживаются любые приказы, задачи, решения и назначения, произведенные верховным главнокомандующим.