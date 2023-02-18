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15 минут назад

Второй построенный Россией ракетоносец Ту-160М отправили на испытания

Lenta.ru

Второй построенный в России стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на летно-испытательную базу. Об этом ТАСС на полях международного авиашоу Aero India 2023 сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Второй построенный Россией ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый самолет уже совершил несколько полетов. Вторая машина отправлена на летную станцию, сейчас идет сборка третьего Ту-160М», — заявил собеседник агентства.

В феврале в публикации американского издания 19FortyFive написали, что первый построенный в России самолет Ту-160М будет угрозой для НАТО.

В том же месяце первый построенный в России с нуля Ту-160М получил имя Валентины Терешковой.

Армия,Валентина Терешкова,НАТО,
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