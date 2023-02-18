Страны востока НАТО хотят выдвинуть своего кандидата на пост генсека

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге, что страны Центральной и Восточной Европы работают над выдвижением общего кандидата на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Фото: газета.ру газета.ру

«Страны Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО работают над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга», — сказал Моравецкий.

Действующий генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но в марте того же года лидеры стран альянса решили продлить его полномочия до 30 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что на пост генсека НАТО также рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой.