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40 минут назад

Моравецкий: страны востока НАТО хотят выдвинуть своего кандидата на пост генсека

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге, что страны Центральной и Восточной Европы работают над выдвижением общего кандидата на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Страны востока НАТО хотят выдвинуть своего кандидата на пост генсека
Фото: газета.ругазета.ру

«Страны Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО работают над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга», — сказал Моравецкий.

Действующий генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но в марте того же года лидеры стран альянса решили продлить его полномочия до 30 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что на пост генсека НАТО также рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой.

Кроме этого, выдвижение на пост генерального секретаря НАТО предсказывают бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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