Страны востока НАТО хотят выдвинуть своего кандидата на пост генсека

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге, что страны Центральной и Восточной Европы работают над выдвижением общего кандидата на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.
«Страны Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО работают над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга», — сказал Моравецкий.
Действующий генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но в марте того же года лидеры стран альянса решили продлить его полномочия до 30 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что на пост генсека НАТО также рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой.
Кроме этого, выдвижение на пост генерального секретаря НАТО предсказывают бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.