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11 минут назад

В Германии предсказали отступление ВСУ из Артемовска

Lenta.ru

Европейские эксперты предсказали участь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Своим мнением они поделились с немецкой газетой Die Welt.

В Германии предсказали отступление ВСУ из Артемовска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Командующий гвардией Вооруженных сил Австрии полковник Маркус Рейснер отметил, что Россия получит пользу после взятия города. «Если Артемовск будет взят, то падет и вторая линия обороны, и украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию СлавянскКраматорск и южнее ее», — заявил он.

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель поделился мнением, что ВСУ начнут отступление из Артемовска после взятия города российскими военнослужащими.

«Несколько дней назад была эвакуирована близлежащая Красная Гора, я думаю, Артемовск скоро постигнет та же участь», — подчеркнул Грессель.

Ранее бывший замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил о начале переброски нескольких батальонов ВСУ на артемовское направление.

Армия,Даниил Безсонов,Европейский совет,
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