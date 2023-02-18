В Германии предсказали отступление ВСУ из Артемовска

Командующий гвардией Вооруженных сил Австрии полковник Маркус Рейснер отметил, что Россия получит пользу после взятия города. «Если Артемовск будет взят, то падет и вторая линия обороны, и украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск — Краматорск и южнее ее», — заявил он.