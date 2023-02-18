ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом

Украинские вооруженные формирования сбросили на позиции российской армии неизвестный химический боеприпас. Пострадали два бойца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных ВС РФ.

Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

Применение химоружия произошло утром 16 февраля, у сел Урожайное и Великая Новоселовка, вблизи Угледара. Тогда позиции российских войск атаковали два ударных коптера.

«Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — рассказали военные.

В итоге двум бойцам обожгло легкие. У них не только ожоги, но и рвота с раздражением слизистой – характерные признаки для пострадавших от боевого химического воздействия.

Пока неизвестно, какое вещество содержал отравляющий боеприпас.