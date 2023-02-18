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57 минут назад

ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом

Майк Габриелян

Украинские вооруженные формирования сбросили на позиции российской армии неизвестный химический боеприпас. Пострадали два бойца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных ВС РФ.

ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом
Фото: Официальное интернет-представительство президента УкраиныОфициальное интернет-представительство президента Украины

Применение химоружия произошло утром 16 февраля, у сел Урожайное и Великая Новоселовка, вблизи Угледара. Тогда позиции российских войск атаковали два ударных коптера.

«Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — рассказали военные.

В итоге двум бойцам обожгло легкие. У них не только ожоги, но и рвота с раздражением слизистой – характерные признаки для пострадавших от боевого химического воздействия.

Пока неизвестно, какое вещество содержал отравляющий боеприпас.

Ранее украинские националисты опубликовали видеозапись, как они готовят химические боеприпасы в Бахмуте.

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