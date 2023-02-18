ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом

Украинские вооруженные формирования сбросили на позиции российской армии неизвестный химический боеприпас. Пострадали два бойца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных ВС РФ.
Применение химоружия произошло утром 16 февраля, у сел Урожайное и Великая Новоселовка, вблизи Угледара. Тогда позиции российских войск атаковали два ударных коптера.
«Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — рассказали военные.
В итоге двум бойцам обожгло легкие. У них не только ожоги, но и рвота с раздражением слизистой – характерные признаки для пострадавших от боевого химического воздействия.
Пока неизвестно, какое вещество содержал отравляющий боеприпас.
Ранее украинские националисты опубликовали видеозапись, как они готовят химические боеприпасы в Бахмуте.