Спецоперация на Украине 18 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 февраля 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

Российская система противовоздушной обороны сбила вертолет Ми-8 армии Украины в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Уточняется, что воздушное судно было сбито в районе населенного пункта Никольское Херсонской области. Также российской стороне удалось ликвидировать девять беспилотников в ЛНР и ДНР, перехватить три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

ВСУ обстреляли Шебекино

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в сети появилось видео с последствиями атаки. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал очевидцев события.

На опубликованных кадрах видно разрушения центрального городского рынка.

Ранее 17 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими военнослужащими. Он уточнил, что одна местная жительница в результате происшествия получила ранения и находится в тяжелом состоянии. Одна из линий электропередачи была повреждена, поэтому часть города оказалась обесточена.

ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка

Село Новая Таволжанка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Вячеслава Гладкова.

Он уточнил, что один из снарядов попал в огород частного домовладения. Взрывная волна разбила окна, осколки испортили забор. В результате обстрела никто не пострадал.