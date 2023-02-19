Украинские военные инсценировали похищение жителя Херсона ради его машины

Военнослужащие ВСУ разыграли похищение жителя Херсона, чтобы завладеть его машиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам собеседника агентства, в Национальную полицию Украины по Херсонской области заявили о пропаже автомобиля Volkswagen Тransporter. Хозяин транспортного средства сообщил, что его остановили четверо военных в селе Высунцы, которые похитили его ради автомобиля.

«Последовало требование предъявить документы, после чего надели на него черную шапку на голову и увезли на военном пикапе в неизвестном направлении», — приводит агентство слова источника.