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1 час назад

РИА Новости: украинские военные инсценировали похищение жителя Херсона ради его машины

Газета.Ruиещё 2

Военнослужащие ВСУ разыграли похищение жителя Херсона, чтобы завладеть его машиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Украинские военные инсценировали похищение жителя Херсона ради его машины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам собеседника агентства, в Национальную полицию Украины по Херсонской области заявили о пропаже автомобиля Volkswagen Тransporter. Хозяин транспортного средства сообщил, что его остановили четверо военных в селе Высунцы, которые похитили его ради автомобиля.

«Последовало требование предъявить документы, после чего надели на него черную шапку на голову и увезли на военном пикапе в неизвестном направлении», — приводит агентство слова источника.

Потом владельца автомобиля высадили на обочине трассы, он возвращался домой пешком. На месте похищения машину он не обнаружил.

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