"В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии", - отметил Барбашов. Он уточнил, что поводом для провокации стало интервью прокурора Николевской области, который рассказал об эксгумации 27 тел граждан, которые погибли, когда город контролировали российские силы.