Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил РИА Новости, что Киев готовит провокацию в Снигиревке.
"В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии", - отметил Барбашов. Он уточнил, что поводом для провокации стало интервью прокурора Николевской области, который рассказал об эксгумации 27 тел граждан, которые погибли, когда город контролировали российские силы.
При этом Барбашов заверил, что во время присутствия российских военных Снигиревка еженедельно, на протяжении восьми месяцев, обстреливался украинскими войсками. "Украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки", - констатировал Барбашов. Ранее сообщалось, что украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Артемовске (украинское название – Бахмут).