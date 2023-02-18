В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
38 минут назад

Барбашов заявил, что Киев хочет выдать погибших от ударов ВСУ в Снигиревке за жертв армии РФ

Газета.Ruиещё 1

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил РИА Новости, что Киев готовит провокацию в Снигиревке.

Барбашов рассказал, что Киев хочет выдать погибших от ударов ВСУ в Снигиревке за жертв армии РФ
Фото: Oleksandr Ratushniak/ReutersOleksandr Ratushniak/Reuters

"В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии", - отметил Барбашов. Он уточнил, что поводом для провокации стало интервью прокурора Николевской области, который рассказал об эксгумации 27 тел граждан, которые погибли, когда город контролировали российские силы.

При этом Барбашов заверил, что во время присутствия российских военных Снигиревка еженедельно, на протяжении восьми месяцев, обстреливался украинскими войсками. "Украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки", - констатировал Барбашов. Ранее сообщалось, что украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Артемовске (украинское название – Бахмут).

Армия,Юрий Барбашов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий