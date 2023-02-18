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32 минуты назад

Бывший разведчик Риттер заявил, что США могут напасть на любого партнера по НАТО

Вечерняя Москваиещё 6

США готовы атаковать любого своего союзника по НАТО ради собственной выгоды. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.

Американский разведчик Риттер: США могут "атаковать" любого союзника по НАТО ради выгоды
Фото: shutterstockshutterstock

По его словам, именно США является угрозой «номер один» для Североатлантического альянса. Американский военный подчеркнул, что Вашингтон может атаковать какую-либо страну ради удовлетворения своих нужд.

Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что страны НАТО никому не помогают, если это не выгодно Вашингтону. По словам офицера в отставке, США используют альянс в качестве инструмента, который они могут сломать, когда захотят. По этой причине он считает, что у альянса нет причин для существования.

До этого Риттер в интервью «Вечерней Москве» заявил, что все страны должны постепенно разоружаться, если все хотят жить в мире. По его словам, если Россия сумеет победить в конфликте на Украине явно и неоспоримо, то западному миру придется начать переговоры о новом мироустройстве, а именно это и необходимо всем.

Армия,Скотт Риттер,НАТО,
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