США готовы атаковать любого своего союзника по НАТО ради собственной выгоды. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.

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По его словам, именно США является угрозой «номер один» для Североатлантического альянса. Американский военный подчеркнул, что Вашингтон может атаковать какую-либо страну ради удовлетворения своих нужд.

Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что страны НАТО никому не помогают, если это не выгодно Вашингтону. По словам офицера в отставке, США используют альянс в качестве инструмента, который они могут сломать, когда захотят. По этой причине он считает, что у альянса нет причин для существования.